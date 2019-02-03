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В Сети высмеяли слова украинского политика о графитовых бомбах 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи социальных сетей отреагировали на высказывание украинского политика, предложившей выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб.
Ранее кандидат в президенты Украины Инна Богословская заявила, что разработка подобных боеприпасов является частью ее будущей "стратегии" в отношении Москвы.
Слова Богословской позабавили пользователей ВКонтакте.
"Через год газа не будет и весь уголь не на графит пойдет, а в печку… ", — написал Алекс Иванов.
"И ее вылечат…", — пошутил Анатолий Баздев.
При этом некоторые серьезно относились к словам политика.
"Какая милая женщина. Она хоть понимает смысловое значение слова бомба? — возмутилась Татьяна Салтыкова.
"А там есть вменяемый кандидат, который с предложением по восстановлению отношений!?" — поинтересовался Максим Найдин.
"Она наверное думает, пару процентов этим в рейтинге прибавит", — объяснил высказывание политика Владимир Федоров.
В Госдуме также не оставили слова Богословской без внимания. Так, депутат от Крыма Руслан Бальбек назвал ее высказывание ахинеей. По его мнению, подобная стратегия рассчитана для "не самой интеллектуальной части населения".
Графитовые бомбы — боеприпасы, предназначенные для поражения не живой силы противника, а высоковольтного оборудования, они вызывают множественные короткие замыкания сети.
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Комментарии2
В мире , Украина , Инна Богословская , Руслан Бальбек , Татьяна Салтыкова , Владимир Федоров , Госдума , Москва
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