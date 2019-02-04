Папа Римский встретился с руководством ОАЭ в ходе визита в Абу-Даби

Во встрече приняли участие наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и другие эмиратские официальные лица.

Согласно агентству, в ходе встречи лидеры ОАЭ выразили убеждение, что визит папы Римского будет способствовать "укреплению ценностей диалога и человеческого братства, сосуществования, сотрудничества и уважения между всеми народами".

Также на понедельник у главы римско-католической церкви запланирована встреча с главой авторитетного исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Тейибом и другими мусульманскими религиозными деятелями. Встреча состоится в рамках специально организованной в Абу-Даби Глобальной конференции по человеческому братству, на которую приглашены религиозные и общественные лидеры со всего мира.

Пребывание папы Франциска в ОАЭ завершится публичной мессой 5 февраля на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби, на которой, как ожидается, будет присутствовать около 135 тысяч человек.

В ОАЭ 2019 год был официально объявлен Годом толерантности.