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Папа Римский встретился с руководством ОАЭ в ходе визита в Абу-Даби 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Папа Римский Франциск провел встречу с руководством ОАЭ в ходе первого в истории визита главы римско-католической церкви на Аравийский полуостров, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM.
Во встрече приняли участие наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и другие эмиратские официальные лица.
Согласно агентству, в ходе встречи лидеры ОАЭ выразили убеждение, что визит папы Римского будет способствовать "укреплению ценностей диалога и человеческого братства, сосуществования, сотрудничества и уважения между всеми народами".
Также на понедельник у главы римско-католической церкви запланирована встреча с главой авторитетного исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Тейибом и другими мусульманскими религиозными деятелями. Встреча состоится в рамках специально организованной в Абу-Даби Глобальной конференции по человеческому братству, на которую приглашены религиозные и общественные лидеры со всего мира.
Пребывание папы Франциска в ОАЭ завершится публичной мессой 5 февраля на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби, на которой, как ожидается, будет присутствовать около 135 тысяч человек.
В ОАЭ 2019 год был официально объявлен Годом толерантности.
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В мире , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , Абу-Даби , ОАЭ
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