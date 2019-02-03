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В ЛНР рассказали об активизации воздушной разведки ВСУ 

RT на русском + ещё 4 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики активизировали воздушную разведку в районе трёх населённых пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Подразделения Вооружённых сил Украины в нарушение Минских договоренностей активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов», — рассказал он.
По его словам, украинские беспилотники были замечены в районе населённых пунктов Счастье, Трехизбенка и Золотое у линии соприкосновения в Донбассе.
В декабре 2018 года в ЛНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.
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