В ЛНР рассказали об активизации воздушной разведки ВСУ

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики активизировали воздушную разведку в районе трёх населённых пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Подразделения Вооружённых сил Украины в нарушение Минских договоренностей активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов», — рассказал он.

По его словам, украинские беспилотники были замечены в районе населённых пунктов Счастье, Трехизбенка и Золотое у линии соприкосновения в Донбассе.

В декабре 2018 года в ЛНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.