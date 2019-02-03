На Украине призвали выстроить отношения с Россией с помощью графитовых бомб

Создание графитовых бомб политик назвала одним из пунктов своей "стратегии" в отношении Москвы

"Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь", — заявила Богословская.

Кроме данного пункта, в свою "стратегию" она также включила обязательное декларирование украинскими политиками своих бизнес-активов в России и усиление экономических санкций в отношении Москвы.

Графитовая бомба — условное обозначение бомбы, содержащей графитовые нити. Разрыв заряда приводит к их рассеиванию, что при попадании на линии электропередач или на электроподстанции приводит к короткому замыканию и выходу из строя подключенных приборов, а также к параличу энергосистем в заданном районе.