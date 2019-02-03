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На Украине призвали выстроить отношения с Россией с помощью графитовых бомб 

Р-Спорт + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб, соответствующее заявление она сделала в ходе дебатов в эфире радио "Новое время".
Создание графитовых бомб политик назвала одним из пунктов своей "стратегии" в отношении Москвы.
"Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь", — заявила Богословская.
Кроме данного пункта, в свою "стратегию" она также включила обязательное декларирование украинскими политиками своих бизнес-активов в России и усиление экономических санкций в отношении Москвы.
Очередные выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации. ЦИК зарегистрировала уже свыше 20 кандидатов, включая действующего президента Петра Порошенко, комика Владимира Зеленского и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
Графитовая бомба — условное обозначение бомбы, содержащей графитовые нити. Разрыв заряда приводит к их рассеиванию, что при попадании на линии электропередач или на электроподстанции приводит к короткому замыканию и выходу из строя подключенных приборов, а также к параличу энергосистем в заданном районе.
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В мире , Украина , Инна Богословская , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада , Москва
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