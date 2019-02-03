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Мадуро объявил о включении народного ополчения в ряды вооруженных сил Венесуэлы 

ТАСС + ещё 1 28 минут назад
Фото: Reuters
Участники народного ополчения будут включены в ряды вооруженных сил Венесуэлы. Об этом объявил в субботу президент Николас Мадуро.
"Я приказал включить ополченцев в состав наших славных Национальных вооруженных сил Венесуэлы в качестве офицеров и солдат", — написал он в Twitter.
"Если мы хотим мира, мы должны приготовиться его защищать", — добавил он.
Ранее Мадуро объявил о создании более 50 тыс. подразделений народного ополчения в Венесуэле в ближайшие месяцы. По словам главы государства, к маю этого года в стране будет насчитываться 2 млн ополченцев.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других cтран. Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если действующий президент Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ООН , Венесуэла
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