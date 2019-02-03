Мадуро объявил о включении народного ополчения в ряды вооруженных сил Венесуэлы

Участники народного ополчения будут включены в ряды вооруженных сил Венесуэлы . Об этом объявил в субботу президент Николас Мадуро

"Я приказал включить ополченцев в состав наших славных Национальных вооруженных сил Венесуэлы в качестве офицеров и солдат", — написал он в Twitter.

"Если мы хотим мира, мы должны приготовиться его защищать", — добавил он.

Ранее Мадуро объявил о создании более 50 тыс. подразделений народного ополчения в Венесуэле в ближайшие месяцы. По словам главы государства, к маю этого года в стране будет насчитываться 2 млн ополченцев.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других cтран. Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.