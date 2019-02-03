«Буду сражаться за Британию»: Мэй решила изменить сделку по Brexit

"Я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью", — сказала Мэй.

По ее словам, она планирует достичь прагматичных решений, реализующих Brexit.

Она также подчеркнула, что хочет добиться от ЕС гарантий по поводу отсутствия границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Ранее сообщалось, что в ЕС отказались пересматривать соглашение по Brexit.