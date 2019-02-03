Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена отправиться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
"Я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью", — сказала Мэй.
По ее словам, она планирует достичь прагматичных решений, реализующих Brexit.
Она также подчеркнула, что хочет добиться от ЕС гарантий по поводу отсутствия границы между Ирландией и Северной Ирландией.
Ранее сообщалось, что в ЕС отказались пересматривать соглашение по Brexit.