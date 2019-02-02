ООН объяснила написание «на Украине» 

Пользователь Сети в шутку возмутился, что в ООН пишут предлог «на» перед названием Украины. Представители Организации Объединённых Наций ответили, что это аргументировано правилами современного русского языка.
Реплика с «недовольством» появилась в ответ на пост в Twitter об эпидемии ВИЧ/СПИД на Украине. Её автор сам признаётся, что пошутил.
Ранее News.ru писал о том, что Верховная рада поддержала законопроект об исключительности государственного языка. Чиновникам, которые будут говорить по-русски, грозит штраф от 200 до 400 минимальных зарплат.