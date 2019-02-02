Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах

За 2017 год действующий президент Украины Петр Порошенко , намеренный баллотироваться на второй срок, заработал более 16 млн гривен, то есть примерно $600 тыс. Большая часть из них — проценты, полученные по депозитам в Международном инвестиционном банке . Всего на счетах главы государства там хранится $25,49 млн Президент Украины Петр Порошенко как кандидат на пост главы государства опубликовал декларацию о своих доходах. Согласно документу, внесенному им в Единый реестр деклараций, за 2017 год он заработал более 16 млн гривен (около $600 тыс. по нынешнему курсу).

Его зарплата за это время составила 336 тыс. гривен ($12,2 тыс.), а почти 15,8 млн гривен ($573,6 тыс.) — это проценты, которые он получил по депозитам в Международном инвестиционном банке (МИБ). Еще 172 тыс. гривен ($6,2 тыс.) украинский лидер получил от продажи имущества.

Всего на счетах в МИБ у главы государства — $25,49 млн, а 8,19 млн гривен — в инвестфонде «Прайм Эссетс Кэпитал», управляющем его активами. Порошенко хранит наличными $21 тыс. и 60 тыс. гривен. Помимо этого, он одолжил третьим лицам $3,43 млн и 1,11 млн гривен.

Еще почти $11 тыс. он внес на банковский счет в швейцарскую компанию Rothschild Bank AG, в управлении которой находится принадлежащая ему корпорация Roshen. Как сообщает НСН, в начале января текущего года политик задекларировал 548,7 млн гривен ($19,9 млн) в качестве дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG.

Что касается недвижимости, у Порошенко, в частности, есть дом площадью 1331,7 кв. м. и два земельных участка в Козине Киевской области, три земельных участка и две квартиры в Киеве, квартира в Виннице, а также нежилое помещение в Одессе.

Указанные в декларации транспортные средства — автомобиль Mercedes-Benz Vito 116 CDI, принадлежащий Порошенко, и Jaguar XF 4/2 Lv8, которым владеет его супруга.

Недавно соперница Порошенко в президентской гонке — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — пообещала в случае своей победы на выборах привлечь нынешнего главу государства к ответственности за коррупцию в стране.

«Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны», — заявила Тимошенко на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины.

Сам Порошенко объявил о намерении баллотироваться в президенты на второй срок на этой неделе.

Выборы состоятся на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря. Тогда же началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. Центризбирком рассматривает и регистрирует участника в течение пяти дней после подачи пакета документов. По последним данным, комиссия зарегистрировала уже более 20 кандидатов.

Говоря о Порошенко, его шансы на победу постоянно уменьшаются — он в очередной раз возглавил президентский антирейтинг. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», почти половина опрошенных украинцев не проголосует за него ни при каких обстоятельствах.

«Антирейтинг в дальнейшем возглавляет Петр Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. 31% опрошенных отметили, что не отдадут свои голоса за Тимошенко, четверть — за [лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия] Бойко, каждый пятый — за [экс-премьера Арсения] Яценюка и [лидера «Радикальной партии» Олега] Ляшко», — уточнили на сайте соцгруппы «Рейтинг».

Опрос проводился с 16 по 24 января среди населения Украины от 18 лет. В нем приняли участие шесть тыс. респондентов. Погрешность составляет не более 1,3%.

В начале января Порошенко уже возглавлял президентский антирейтинг по результатам опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко.

Если ситуация с лидером антирейтинга не изменилась, то фаворитом украинцев на этот раз стал другой человек. На протяжении нескольких месяцев в опросах о желаемом президенте лидировала Тимошенко, но на этот раз ее место занял шоумен Владимир Зеленский . По результатам опросов общественного мнения, 41-летнего уроженца Днепропетровской области на предстоящих президентских выборах собираются поддержать около 19% от общего числа украинцев, которые уже определились с кандидатом и точно пойдут голосовать.

Тимошенко же на этот раз разместилась на второй строчке рейтинга: бывшему премьер-министру Украины симпатизируют примерно 18,2% граждан. Петра Порошенко на данный момент поддерживают всего 15,1% украинцев.