В Таллине потребовали от России компенсации ущерба за «советскую оккупацию»

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь поднял вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой "советской оккупации".

Эстония в субботу отмечает 99-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора с РСФСР в 1920 году после окончании боевых действий в Освободительной войне 1918-1920 годов. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами.

По словам Рейнсалу, Россия нарушила Тартуский договор и должна возместить причиненный ею ущерб.

"Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб", — сказал министр в интервью изданию Eesti Paevaleht.

Ранее созданная при министерстве юстиции Эстонии комиссия подсчитала, что ущерб от так называемой "советской оккупации" составил более 90 миллиардов рублей, что по нынешнему курсу составляет примерно 1,2 миллиарда евро.

Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.