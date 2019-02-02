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Крупную экс-чиновницу поймали на Кипре с миллионами

В Антверпене в кафе расстреляли людей 

Вести.Ru + ещё 4 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В бельгийском Антверпене три человека были ранены в результате стрельбы в одном из турецких кафе. Стрельба произошла на улице Бредероде во второй половине дня, сообщает голландский портал Nieuwsschrijver.
Задержаны двое подозреваемых, изъято оружие. Один из пострадавших в результате стрельбы скончался в больнице от полученных ранений.
По сообщению телерадиокомпании VRT, район на юге Антверпена, где произошла стрельба, отличается напряженностью между турецкой и курдской общинами, передает РИА Новости.
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В мире , Европа , Криминал , Происшествия , РИА Новости , Антверпен
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