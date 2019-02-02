В Антверпене в кафе расстреляли людей 

В бельгийском Антверпене три человека были ранены в результате стрельбы в одном из турецких кафе. Стрельба произошла на улице Бредероде во второй половине дня, сообщает голландский портал Nieuwsschrijver.
Задержаны двое подозреваемых, изъято оружие. Один из пострадавших в результате стрельбы скончался в больнице от полученных ранений.
По сообщению телерадиокомпании VRT, район на юге Антверпена, где произошла стрельба, отличается напряженностью между турецкой и курдской общинами, передает РИА Новости.
‘Drie gewonden bij Turkse cafe in Antwerpen’ https://t.co/qMIUd1QMhs pic.twitter.com/Q8sdlIO277— Nieuwsschrijver (@nieuwsschrijver) 2 февраля 2019 г.