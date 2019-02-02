В Антверпене в кафе расстреляли людей

В бельгийском Антверпене три человека были ранены в результате стрельбы в одном из турецких кафе. Стрельба произошла на улице Бредероде во второй половине дня, сообщает голландский портал Nieuwsschrijver.

Задержаны двое подозреваемых, изъято оружие. Один из пострадавших в результате стрельбы скончался в больнице от полученных ранений.