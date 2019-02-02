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Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону Гуаидо 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуаидо исполняющим обязанности "президента" страны. Об этом сообщается в Twitter.
На видео выступает мужчина в военной форме с нашивкой Франсиско Янес Родригес и представляется генералом из высшего командования.
"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", — заявил он в видеообращении.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства на период действия "временного правительства". Его практически сразу же признали США. Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия тоже поддержали Гуаидо.
Мадуро считает, что спикер парламента является "марионеткой Вашингтона".
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку Мадуро в условиях обострившегося кризиса в стране.
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В мире , Латинская Америка , Франсиско Родригес , Николас Мадуро , Владимир Путин , Венесуэла
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