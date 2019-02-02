Президент Ирана заявил о поддержке Мадуро

«Мы поддерживаем законное правительство господина Мадуро и верим, что народ Венесуэлы сорвёт этот заговор (главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо — RT), как и предыдущие, единством и поддержкой правительства», — приводит агентство Tasnim слова Рухани.

Об этом он заявил новому венесуэльскому послу в Тегеране Карлосу Кордонесу.