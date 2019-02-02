Киев «передумал» взрывать Крымский мост

Почему в ВМС Украины передумали «взрывать» Крымский мост

В Киеве открестились от намерений взрывать Крымский мост. Вместе с тем там отметили, что переправа развалится сама, поскольку, по мнению украинских военных, была неверно спроектирована. На Украине считают, что мост разрушит либо лед по наступлении морозов в Крыму , либо подводные течения.

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко заявил телеканалу «Настоящее время», что Киев не собирается подрывать Крымский мост.

«Это абсурд — идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит», — отметил он.

По его словам, если не землетрясение разрушит Крымский мост, то это сделает «лед», когда в Крым придут тридцатиградусные морозы. К тому же он считает, что реальную угрозу для переправы представляют «подводные течения».

Воронченко также припомнил инцидент в Керченском проливе в конце ноября, когда украинские корабли, по данным ФСБ России, незаконно пересекли российскую границу. Он сообщил, что задержанные украинские военные корабли совершали спланированный переход из Одессы в порты Бердянска Мариуполя . По его словам, на борту находились курсанты украинского военного института, проходившие стажировку.

Тем временем в России считают, что главной целью действий Киева в районе Керченского пролива был и остается Крымский мост как во время его строительства, так и после сдачи в эксплуатацию. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — сказал он на брифинге, напомнив, что в Киеве неоднократно звучали призывы «о необходимости уничтожить Крымский мост».

Чтобы свести к минимуму «угрозы в отношении строительства моста и, собственно говоря, этого судоходного канала», пограничники увеличили количество кораблей в этом районе и усилили проверки судов, проходящих через канал.

Вольский пояснил, что Керченский пролив был закрыт, чтобы не допустить провокаций в отношении Крымского моста.

«В первую очередь это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале», — отметил вице-адмирал.

Кстати, угрозы в адрес Крымского моста действительно поступают из Киева отнюдь не редко. 19 декабря прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в случае возникновения угрозы уничтожение любой переправы или моста, в том числе и того, «который очень разрекламирован» (вероятно, имеется в виду именно Крымский мост — «Газета.Ru» ), не будет для Киева проблемой.

Он сообщил «Би-би-си Украина», что Украина собирается направить новые и модернизированные ракетные комплексы для укрепления обороны побережья Черного и Азовского морей. По его словам, в этом направлении проводится системная работа.

«Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране, на расстоянии 300 километров, даже если он расположен в порту базирования», — подчеркнул секретарь СНБО.

По его мнению, Киев должен доказать всему миру, что «Украина не утратила свои позиции в Азовском море, и это море, где действует международное право и могут находиться как украинские, так и иностранные корабли».

«Агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерной группировки Военно-морских сил в Азовском море», — предупредил Турчинов.

За неделю до этого об уничтожении моста через Керченский пролив говорил «Обозревателю» депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Он отметил, что этот мост является для Украины вражеской транспортной инфраструктурой, следовательно, должен быть уничтожен. Парламентарий назвал мост «вратами из Черного в Азовское море».

«Наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора [так на Украине называют Россию], позволила эти врата построить. Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала», — подчеркнул он.

Мосийчук отметил, что мост объединяет «оккупированные украинские земли» (таковыми на Украине считают территории Крымского полуострова) с материковой Россией.

По его мнению, при помощи «вражеской инфраструктуры», то есть Крымского моста, против Украины был осуществлен «акт агрессии», под которым он имел в виду инцидент в Керченском проливе 25 ноября.

«Мы находимся в состоянии войны! Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог… (…) Так или иначе, мост будет уничтожен», — объявил Мосийчук. При этом он выразил надежду, что причиной разрушения моста все-таки послужит стихийное бедствие.

Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Мост соединяет Тамань и Керчь. Он стал самым протяженным в России — 19 километров. На его строительство из федерального бюджета было затрачено 228 млрд рублей.