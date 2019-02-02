Жительница ЛНР поплатилась за шпионаж в пользу Киева

Военный суд самопровозглашённой ЛНР вынес приговор жительнице республики. Женщину признали виновной в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Виктории Ворониной назначили 12 лет тюрьмы. По версии луганских оперативников, 24-летняя девушка вербовала земляков для тайного сотрудничества с Киевом и пыталась дестабилизировать ситуацию в ЛНР с помощью социальных сетей, сообщает РИА Новости

Во время процесса осуждённая признала вину и раскаялась в преступлении.