Жительница ЛНР поплатилась за шпионаж в пользу Киева 

Военный суд самопровозглашённой ЛНР вынес приговор жительнице республики. Женщину признали виновной в шпионаже в пользу украинских спецслужб.
Виктории Ворониной назначили 12 лет тюрьмы. По версии луганских оперативников, 24-летняя девушка вербовала земляков для тайного сотрудничества с Киевом и пыталась дестабилизировать ситуацию в ЛНР с помощью социальных сетей, сообщает РИА Новости.
Во время процесса осуждённая признала вину и раскаялась в преступлении.
Ранее News.ru сообщал, что Кремль выдворил из России агента СБУ. Леонид Каплун собирал информацию об армии РФ. Мужчину завербовали при прохождении пограничного контроля в украинском пункте пропуска «Каланчак». Тогда же ему дали кличку «Рыжий».