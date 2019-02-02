ДНР: в Донбасс прибыли диверсанты ВСУ

Группа украинских диверсантов, подготовленных инструкторам из США Канады , прибыли в Донбасс, заявил начальник Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По его словам, в задачи подразделения входит осуществление боевых вылазок на линии соприкосновения.

Диверсанты прибыли в зону ответственности оперативно-тактический группировки «Восток» в Волновахский район. При этом Безсонов отметил, что Народная милиция обладает достаточной информацией для принятия контрмер.

Он напомнил, что с начала 2019 года украинские силовики предприняли четыре неудачные боевые вылазки у линии соприкосновения в Донбассе, передаёт РИА Новости

Ранее News.ru писал, что украинские военные в очередной раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Один из снарядов попал в жилой дом в селе Коминтерново на юге ДНР, из-за чего здание сгорело.