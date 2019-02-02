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ДНР: в Донбасс прибыли диверсанты ВСУ 

News.ru 1 час назад
Фото: Минобороны Украины
Группа украинских диверсантов, подготовленных инструкторам из США и Канады, прибыли в Донбасс, заявил начальник Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По его словам, в задачи подразделения входит осуществление боевых вылазок на линии соприкосновения.
Диверсанты прибыли в зону ответственности оперативно-тактический группировки «Восток» в Волновахский район. При этом Безсонов отметил, что Народная милиция обладает достаточной информацией для принятия контрмер.
Он напомнил, что с начала 2019 года украинские силовики предприняли четыре неудачные боевые вылазки у линии соприкосновения в Донбассе, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что украинские военные в очередной раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Один из снарядов попал в жилой дом в селе Коминтерново на юге ДНР, из-за чего здание сгорело.
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В мире , РИА Новости , Канада , США
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