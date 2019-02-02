ДТП в Одессе: ВАЗ врезался в кандидата в президенты Украины

Кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе. Депутат получила травмы правого плеча и ноги. Чуть ранее другого кандидата на пост главы государства Александра Вилкула облили зеленкой в городе Бердянск . Политик получил ожог роговицы, но зрение сохранил.

Кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе вечером 1 февраля. На углу улиц Базарной и Канатной в машину депутата врезался ВАЗ. Удар пришелся на эту сторону, где сидела политик. Депутат получила травмы правого плеча и ноги, но не стала обращаться к медикам.

Тремя днями ранее парламентарий выступила за упрощение процедуры импичмента президента Украины, а также за внесение в список условий для этой процедуры нарушение Конституции главой государства.

«Президент может быть отстранен с поста в порядке импичмента за государственную измену или совершении иного преступления. Считаю, что наряду с этим там должен стоять пункт «нарушение Конституции». Импичмент должен иметь серьезные последствия для экс-главы государства», — указала нардеп.

Это не первое происшествие с кандидатом на пост президента Украины. В пятницу 1 февраля другого кандидата — от объединения «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула облили зеленкой в городе Бердянск. Таким образом злоумышленники планировали помешать политику провести встречу в рамках предвыборной кампании.

«Второе за день нападение. Разобрался. В Мангуше (Донецкой обл.) это был Гражданский корпус «Азов». В Бердянске (Запорожская обл.) — «Донбасс» Так вот, я со 100% уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а эти черти всегда подконтрольны СБУ, иначе бы они уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами», — написал сам Вилкул на своей странице в фейсбуке.

Он связал инциденты с тем, что действующая власть боится многочисленности сторонников Вилкула на весенних выборах, передает ФАН.

«Власть сходит с ума, потому что знает мои реальные рейтинги и отчетливо понимает, что при выходе во второй тур, я выиграю у любого. Потому пытается меня поломать и не допустить этого. Негодяи не понимают, что я не остановлюсь. Остановиться — это предать миллионы людей, которые мне верят, которые не хотят, чтобы наша Родина была страной беспредела и нищеты», — добавил политик.

При этом он заметил, что происходящее не помешало ему провести плановое мероприятие.

«А встречу с людьми провели, целых полтора часа. Да, с зеленым лицом, но ничего страшного. P. S. Глаз промыл, есть ожог роговицы, но видеть будет», — резюмировал Вилкул.

В тот же день в украинском городе Житомир националисты напали на офис оппозиционной партии «За жизнь». Злоумышленники сорвали информационную табличку и разрисовали стены здания. По мнению представителей партии, инцидент связан с предстоящими президентскими выборами на Украине.

За день до этого глава управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей рассказал о предотвращении 11 покушений на президента страны Петра Порошенко в 2018 году. По его словам, при этом ведомство сотрудничало с разведкой, полицией и СБУ.

При этом президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко усомнился в том, что стоит доверять приведенным данным, передает НСН.

«Конечно, начальник охраны по своему функционалу должен этим заниматься. Только он не привел ни одного случая предотвращения покушения. А так, мы можем только гадать и не забывать про скорые выборы. А перед выборами нужен пиар, пиар и еще раз пиар», — заявил политолог.

Также в конце января нынешнего года стало известно, что шоумен Владимир Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине, выяснили социологи группы «Рейтинг».

Согласно результатам опросов общественного мнения, 41-летнего уроженца Днепропетровской области на предстоящих президентских выборах поддержат около 19% от общего числа тех украинцев, которые уже определились с кандидатом и точно пойдут голосовать.

Второй в избирательной гонке по состоянию на середину — конец января идет экс-лидер рейтинга Юлия Тимошенко: бывшему председателю правительства Украины симпатизируют примерно 18,2% граждан. Что касается действующего президента страны Петра Порошенко, то на данный момент его поддерживают всего 15,1% украинцев.

В первую пятерку рейтинга также вошли лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко — 10% и 8,5% соответственно.

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря. До 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства могут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они смогут начать предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта. Выборы состоятся 31 марта.