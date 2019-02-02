Китай выступил против выхода США из ДРСМД

Китай выступает против одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Москву и Вашингтон урегулировать разногласия путем диалога. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

"Китай выступает против денонсации договора Соединенными Штатами. Призываем США и Россию посредством конструктивного диалога надлежащим образом разрешить разногласия", — говорится в документе. "Односторонний выход США из договора может повлечь за собой целый ряд негативных последствий, Китай будет внимательно следить за последующим развитием ситуации", — отметил дипломат.

"Китай в связи с этим выражает сожаление. Мы многократно разъясняли свою позицию по ДРСМД. Являясь важным соглашением по разоружению и контролю над вооружением, ДРСМД играет крайне существенную роль для разрядки отношений между державами, содействует глобальному и региональному миру и поддержанию глобального стратегического баланса и стабильности", — говорится в заявлении МИД КНР.

О расширении ДРСМД

"Расширение ДРСМД затрагивает ряд сложных политических, военных и юридических вопросов, многие государства выражают свою озабоченность в связи с этим", — указал Гэн Шуан.

"Китай выступает против многосторонности этого договора. Первостепенной задачей является отстаивание существующего соглашения и выполнение обязательств по нему, а не разрушение прежнего и создание нового договора", — отмечается в документе.