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Аэропорт Брисбен эвакуировали из-за угрозы взрыва 

ТК «Звезда» + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранителям пришлось иметь дело с мужчиной, вооруженным ножом, который угрожал взрывом бомбы.
Австралийский аэропорт Брисбен эвакуирован в связи с чрезвычайной ситуацией. Правоохранителям пришлось иметь дело с мужчиной, вооруженным ножом, который угрожал взрывом бомбы.
В официальном Twitter-аккаунте полиции Квинсленда сообщается, что нарушителя порядка удалось задержать. Правоохранители проводят проверку терминала аэропорта на предмет минирования.
Информации о возможных пострадавших нет. Задержанный доставлен в участок и допрашивается полицией.
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