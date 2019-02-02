Аэропорт Брисбен эвакуировали из-за угрозы взрыва

Правоохранителям пришлось иметь дело с мужчиной, вооруженным ножом, который угрожал взрывом бомбы.

Австралийский аэропорт Брисбен эвакуирован в связи с чрезвычайной ситуацией. Правоохранителям пришлось иметь дело с мужчиной, вооруженным ножом, который угрожал взрывом бомбы.

В официальном Twitter-аккаунте полиции Квинсленда сообщается, что нарушителя порядка удалось задержать. Правоохранители проводят проверку терминала аэропорта на предмет минирования.

Информации о возможных пострадавших нет. Задержанный доставлен в участок и допрашивается полицией.