Арабы отказались от золота Венесуэлы

В Noor Capital подтвердили, что 21 января они приобрели три тонны золота у центрального банка Венесуэлы «согласно международным стандартам и действующим местным законам», но пока ситуация в стране не прояснится, компания воздержится от сделок.

Ранее сообщалось, что Венесуэла планировала продать ОАЭ 29 тонн золота из запасов ЦБ в обмен на наличные евро. 3 тонны уже были проданы на прошлой неделе. За счет продаж планировалось поддержать местную валюту — боливар.

В январе 2018 года золотые запасы Венесуэлы достигли 150 тонн. После падения добычи нефти и усиления экономического кризиса часть была продана, и к ноябрю золотой запас сократился до 75-летнего минимума в 132 тонны. По данным Всемирного золотого совета на 2019 год, золотой запас Каракаса оценивается в 161,2 тонны.