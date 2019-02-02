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Арабы отказались от золота Венесуэлы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: AP Photo
Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщила, что не будет покупать золото у Центробанка Венесуэлы, пока не будет урегулирован политический кризис в стране, передает РИА Новости.
В Noor Capital подтвердили, что 21 января они приобрели три тонны золота у центрального банка Венесуэлы «согласно международным стандартам и действующим местным законам», но пока ситуация в стране не прояснится, компания воздержится от сделок.
Ранее сообщалось, что Венесуэла планировала продать ОАЭ 29 тонн золота из запасов ЦБ в обмен на наличные евро. 3 тонны уже были проданы на прошлой неделе. За счет продаж планировалось поддержать местную валюту — боливар.
В январе 2018 года золотые запасы Венесуэлы достигли 150 тонн. После падения добычи нефти и усиления экономического кризиса часть была продана, и к ноябрю золотой запас сократился до 75-летнего минимума в 132 тонны. По данным Всемирного золотого совета на 2019 год, золотой запас Каракаса оценивается в 161,2 тонны.
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В мире , Центральный банк России , РИА Новости , Венесуэла , ОАЭ
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