В Манбидже подорвался автобус с учителями

Микроавтобус с преподавателями подорвался на мине в городе Манбидж на северо-востоке Сирии . Один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщает курдское агентство ANHA.

По данным агентства, микроавтобус двигался по дороге Саэн на юго-востоке Манбиджа. В результате подрыва погиб водитель. Пятеро преподавателей получили ранения, их состояние стабильное, все они госпитализированы.

Последние месяцы подрывы транспорта и теракты участились в Манбидже. В большинстве случаев в результате терактов страдают мирные жители и бойцы курдских сил самообороны. 16 января в одном из ресторанов прогремел взрыв, который предположительно устроил смертник. Коалиция во главе с США подтвердила гибель американских солдат в результате теракта. Всего, по разным данным, погибли около 20 человек. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" *.

* Запрещенная в России террористическая группировка.