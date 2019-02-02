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В Манбидже подорвался автобус с учителями 

РИА Новости + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Микроавтобус с преподавателями подорвался на мине в городе Манбидж на северо-востоке Сирии. Один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщает курдское агентство ANHA.
По данным агентства, микроавтобус двигался по дороге Саэн на юго-востоке Манбиджа. В результате подрыва погиб водитель. Пятеро преподавателей получили ранения, их состояние стабильное, все они госпитализированы.
Последние месяцы подрывы транспорта и теракты участились в Манбидже. В большинстве случаев в результате терактов страдают мирные жители и бойцы курдских сил самообороны. 16 января в одном из ресторанов прогремел взрыв, который предположительно устроил смертник. Коалиция во главе с США подтвердила гибель американских солдат в результате теракта. Всего, по разным данным, погибли около 20 человек. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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В мире , Ближний Восток , Происшествия , Исламское государство , Манбидж , Сирия
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