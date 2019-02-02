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Губернатор Виргинии извинился за расистское поведение 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: EPA
Губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм извинился за свой наряд 30-летней давности. На фотографии, распространившейся в интернете и размещенной в разных изданиях, Нортэм стоит с другом в расистских образах": один одет в костюм ку-клукс-клановца, второй загримирован под негра в стиле "blackface".
Фото датировано 1984 годом и было сделано во время обучения губернатора в медицинской школе Восточной Вирджинии, сообщает телеканал CBS. В сообщении не уточняется, в каком из двух образов находился тогда Нортэм.
Нортэм уже принес публичные извинения за инцидент, произошедший в прошлом веке. И пообещал приложить все усилия для того, чтобы исправить свои прошлые заблуждения.
Однако обвинения в расизме инициировали призывы влиятельных политиков исключить Нортэма из списка кандидатов на очередных президентских выборах 2020-го года. Отдельный призыв к недопущению Нортэма к выборам и с требованием его отставки с поста губернатора последовал от Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP).
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В мире , США , CBS
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