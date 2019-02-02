Пожизненный срок: расстрел Майдана повесили на Януковича

На Украине завершилось расследование уголовного дела о расстреле людей на Майдане в центре Киева в ходе государственного переворота в феврале 2014 года. По словам прокурора страны Юрия Луценко, подозреваемыми по делу о проходят более 160 человек, в том числе — бывший президент Украины Виктор Янукович . Генпрокурор добавил, что доказательств достаточно для передачи дела в суд.

Украинские правоохранительные органы завершили досудебное расследование уголовного дела о расстреле людей на Майдане в центре Киева в ходе государственного переворота в феврале 2014 года.

Подозреваемыми по делу о проходят более 160 человек, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко . По его словам, одним из фигурантов дела является бывший президент Украины Виктор Янукович.

«Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на «майдане», заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в издании преступного приказа», — добавил силовик.

В середине пошлого месяца на улице Крещатик в центре Киева националисты провели акцию по случаю годовщины столкновений в 2014 году, в этой связи на улицах украинской столицы была усилена охрана правопорядка.

Тогда же депутат Верховной рады , бывший лидер националистической экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что цели Майдана на Украине не были выполнены в полной мере даже спустя пять лет.

По его словам, к настоящему времени сторонникам «майдана» удалось добиться только свержения Виктора Януковича. Но этого оказалось недостаточно, чтобы Украина превратилась в «полноценное и процветающее государство», отметил он.

«Конечной победой Майдана будет утверждение собственного государства. Полноценного, процветающего. Где люди будут себя достойно чувствовать. Пока, к сожалению, мы этого не достигли», — сказал украинский парламентарий.

Ярош предупредил, что готов организовать новый переворот «в случае капитуляции».

«Если государство сдадут России на их условиях: в языковой политике, культурной, экономической», — уточнил он.

Он отметил, что на новом Майдане «шины уже никто не будет жечь». Ярош заявил, что у людей на руках достаточно средств, чтобы действовать более эффективно, но не объяснил, что именно имеет в виду.

«Евромайданом» называют массовую многомесячную акцию протеста в центре Киева, начавшуюся 21 ноября 2013 года, когда сторонники евроинтеграции заняли площадь Независимости в центре Киева. Это произошло сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом . Акцию поддержали и в других городах Украины.

Протестная акция приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер после разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Площадь Независимости стала центром противостояния силовиков и радикалов. В ходе тех событий погибли более ста человек.

При этом в конце прошлого года стало известно, что за последние три года число сторонников «евромайдана» на Украине снизилось с 36,4% до 28,4%, говорится в отчете об опросе, проведенном Институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины.

«По результатам проведенного институтом опроса, с 2015 года процент граждан, испытывающих гордость за «оранжевую революцию» и «евромайдан», сократилось с 36,4% до 28,4%», — подчеркивалось в комментарии.

Стоит отметить, что еще в августе 2018 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что ряд украинских регионов может поднять восстание «буквально на следующий день» после выборов президента страны, которые пройдут 31 марта 2019 года, передает НСН.