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Mitteldeutscher Rundfunk: Порошенко играет с огнем 

Украина.ру 1 час назад
Претендентом номер один на высший пост на Украине будет Юлия Тимошенко, сумевшая устроить в киевском Дворце спорта из своего официального выдвижения в кандидаты пышное увлекательное шоу, что заставило действующего президента погрустнеть и задуматься над изменением своих планов.
Так, говоря об избирательной кампании на Украине, анализирует ситуацию германская пресса, в частности, издание Mitteldeutscher Rundfunk.
Автор публикации Денис Трубецкой полагает, что «Порошенко придется бороться не за первое место в гонке, а за второе», настолько сильны позиции «принцессы оранжевой революции».
Строго говоря, если сравнивать процент электората, поддерживавший Тимошенко в 2014 году и сейчас, то изменений почти никаких. Вся проблема в действующем главе государства, который, напоминает журналист, «раздавал пять лет назад слишком оптимистические обещания (например, покончить с войной в Донбассе за две недели и искоренить коррупцию), обреченные на неисполнение, но народу понравившиеся». Годы прошли, обещания так и остались обещаниями, рейтинг вошел в пике, из которого нет надежды на выход, считает журналист.
«Порошенко сейчас подает себя в качестве национально-патриотического руководителя государства, упирая на лозунг «Прочь от Москвы. Однако какой-то стройной выверенной стратегии ведения избирательной кампании его штаб до сих пор не предъявил», — отмечает автор.
«Порошенко играет со временем, рассчитывая, что ему на ходу удастся внести какие-то радикальные выигрышные коррективы», — резюмирует журналист. При этом его слова «играет со временем» воспринимаются как «играет с огнем».
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В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко
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