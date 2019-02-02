Боевики атаковали военную базу в Иране

Инцидент произошел в городе Никшахр в провинции Систан и Белуджистан.

На юго-востоке Ирана террористы атаковали военную базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате этого один иракский военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения, сообщает агентство IRNA

Инцидент произошел в городе Никшахр в провинции Систан и Белуджистан.

По данным Mehr, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Джаиш аль-Адль»*, созданная боевиками из суннитской вооруженной организации, имеющей связи с «Аль-Каидой» *.

*— запрещенная в России террористическая организация