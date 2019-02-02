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Боевики атаковали военную базу в Иране 

ТК «Звезда» + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Инцидент произошел в городе Никшахр в провинции Систан и Белуджистан.
На юго-востоке Ирана террористы атаковали военную базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате этого один иракский военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения, сообщает агентство IRNA.
Инцидент произошел в городе Никшахр в провинции Систан и Белуджистан.
По данным Mehr, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Джаиш аль-Адль»*, созданная боевиками из суннитской вооруженной организации, имеющей связи с «Аль-Каидой»*.
*— запрещенная в России террористическая организация
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В мире , Ближний Восток , Аль-Каида , ИА IRNA , Иран
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