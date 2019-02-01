«Звонкая оплеуха»: обидчик Скабеевой испугался Кадырова

Украинский депутат Борислав Береза, который толкнул российскую телеведущую Ольгу Скабееву, заявил о том, что воспринял всерьез слова Рамзана Кадырова и понимает, что в настоящее время для него существует опасность. Украинские правоохранители, в свою очередь, угрозы реальными не считают и выделять Березе охрану не планируют.

Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза в эфире украинского телевидения заявил о том, что всерьез воспринимает слова Рамзана Кадырова о «звонкой пощечине». Кадыров произнес эти слова, отреагировав на насильственные действия политика по отношению к российской телеведущей Ольге Скабеевой.

«Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» — лично обратился к депутату глава Чечни.

По словам самого Березы, он понимает, что Кадыров способен вызвать «каких-то наемников».

«Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю», — сказал депутат.

Однако украинским правоохранителям угрозы не представляются реальными, поэтому охрану Береза не получил. В то же время сам Борислав не намерен просить об этом,. По его словам, он спокойно перемещается по городу как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте, сообщает РИА «Новости»

Березу также вызвал на дуэль член Совета Федерации Игорь Морозов , который заявил о своем намерении в фейсбуке. В качестве оружия Морозов решил выбрать пистолет «Удав».

Депутат в свою очередь ответил на вызов согласием, назначив россиянину встречу четвертого февраля около центрального входа Верховной рады.

«А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может — оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь. Время пошло», — написал он в своем микроблоге.

Позже на заявление Березы отреагировал и сам член Совфеда, который отметил, что не против поездки в Киев ради дуэли с депутатом. Парламентарий заявил, что поездка состоится, если ее согласует руководство верхней палаты парламента.

«Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос», — подчеркнул политик, отметив, что предложит третью страну в качестве места для дуэли, если эта поездка не будет согласована.

Супруг пострадавшей в ПАСЕ журналистки Ольги Скабеевой Евгений Попов также высказался по-поводу инцидента. Евгений вступился за жену, назвав ее обидчиков «рогулями» (жаргонизм, используемый на Украине для обозначения «проявления самоуверенной малокультурности», вульгарности — прим. «Газета.Ru» ).

«В случае с Ольгой очевидно, что этот «рогуль» применил насилие к журналисту. Следом вступился депутат Верховной Рады Береза, а уже потом вице-спикер Рады Ирина Геращенко благодарит в Facebook за физическую поддержку», — написал телеведущий в своем микроблоге.

По словам ведущего, все случившееся действительно является недопустимым правонарушением, на которое должны обратить внимание в ПАСЕ, сообщает НСН.

«То есть, применено насилие, были произнесены оскорбления, совершены по нашим кодексам административные правонарушения. Эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея Совета Европы, которая, на мой взгляд, обязана дать оценку произошедшему. Дальше будем исходить из того, что они скажут. А если не скажут, все будет окончательно ясно», — написал он.

За день до этого чеченский лидер Кадыров заявил, что если бы подобное случилось с украинской журналисткой в Чечне или другом регионе РФ, это обязательно спровоцировало бы резкую критику на Западе, кроме того, инцидент, вероятно, стал бы поводом для рассуждениях о правах человека.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить», — заключил глава Чечни.

Напомним, что инцидент произошел в четверг 24 января в Парламентской ассамблее Совета Европы. Позже в своем инстаграме Скабеева опубликовала видео. На нем она берет интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко, во время которого ее сперва толкнул один из представителей прессы, а следом также поступил и Береза. Преграждая путь к Геращенко, он помешал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.