Нападение на кандидата: Украина готовится к выборам

Кандидата в президенты Украины от объединения «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула облили зеленкой в городе Бердянск. Таким образом злоумышленники планировали помешать политику провести встречу в рамках предвыборной кампании.

«Второе за день нападение. Разобрался. В Мангуше (Донецкой обл) это был Гражданский корпус «Азов». В Бердянске (Запорожская обл) — «Донбасс» Так вот, я со 100% уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а эти черти всегда подконтрольны СБУ, иначе бы они уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами», — написал сам Вилкул на своей странице в фейсбуке.

Он связал инциденты с тем, что действующая власть боится многочисленности сторонников Вилкула на выборах 31 марта.

«Власть сходит с ума, потому что знает мои реальные рейтинги и отчетливо понимает, что при выходе во второй тур, я выиграю у любого. Потому пытается меня поломать и не допустить этого. Негодяи не понимают, что я не остановлюсь. Остановиться — это предать миллионы людей, которые мне верят, которые не хотят, чтобы наша Родина была страной беспредела и нищеты», — добавил политик.

При этом он заметил, что происходящее не помешало ему провести плановое мероприятие.

«А встречу с людьми провели, целых полтора часа. Да, с зеленым лицом, но ничего страшного. P. S. Глаз промыл, есть ожог роговицы, но видеть будет», — резюмировал Вилкул.

ФАН. В этой связи политолог Владимир Корнилов спрогнозировал повторение подобных нападений, передает

«Первые нападения на кандидатов и, уверен, далеко не последние. Вот вам и поводы для того, чтобы Россия не признавала эти выборы», — указал эксперт.

Кроме того, аналитик предложил использовать случаи нападения на кандидатов в электоральном процессе.

«А давайте сделаем так: Россия признает президентом Украины того кандидата, на чьи предвыборные акции будет совершено больше нападений!», — пошутил эксперт.

Месяц назад стало известно, что партия Вилкула обжалует в суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины о закрытии избирательных участков в России. Об рассказал сам депутат Верховной рады . По его словам, действия ЦИКа противоречат конституции страны.

«Зачем руководство страны это сделало — понятно. Цинично не дать проголосовать людям, которые ненавидят эту власть, зарабатывающую на войне, и которая выгнала их из родной страны на заработки», — написал Вилкул на своей странице в фейсбуке.

Он подчеркнул, что юридическая команда партии намерена защищать в суде интересы граждан.

В октябре прошлого года Вилкул рассказывал об угрозах со стороны специального представителя США на Украине Курта Волкера в ходе непубличной встречи с представителями парламентских фракций страны. По его словам, американский дипломат угрожал украинским парламентариям тем, что «половина европейских стран» может отказаться от ограничительных мер, введенных против России, если те не проголосуют за продление закона об особом статусе Донбасса.

«Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и, соответственно, рассыплется эта конструкция, которая есть на сегодня», — цитировал Вилкул Волкера.

По его словам, ряд фракций в украинском парламенте проголосовали не за мир, а за сохранение санкционного давления.

В январе 2018 года Вилкул рассказал, что в городе Днепр (бывший Днепропетровск) радикалы сорвали мероприятие по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Боевики в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный моим фондом и депутатами от «Оппозиционного блока» в Днепропетровском горсовете», — написал Вилкул на своей странице в фейсбуке.

По его словам, на концерте присутствовали 65 пожилых людей, переживших блокаду и проживающих в Днепре.

«Все эти люди старше 80 лет. Многие из них перенесли в жизни инсульты и инфаркты. Заблокированными в здании оказались также дети из творческого коллектива, подготовившие для стариков концертную программу, 74 года назад эти люди прошли ад — блокаду, голод, бомбежки… Сегодня их унижают в их же родном городе, в их же родной стране. Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов», — рассказал парламентарий.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания должна проводиться в течение 90 дней. Число зарегистрированных кандидатов на украинских выборах достигло 26 человек — это рекордный показатель для Украины. Сопоставимое число участников предвыборной гонки наблюдалось только в 2004 году, когда ЦИК зарегистрировал 24 кандидата в президенты. Всего документы на регистрацию подали 50 человек, передает НСН.