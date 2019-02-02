Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вашингтону напомнили о Хрущеве и Карибском кризисе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Twitter
Комментируя ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, депутат Европарламента от Чехии Яромир Когличек напомнил об ответе советского лидера Никиты Хрущева президенту США Джону Кеннеди.
Когличек указал, что при Карибском кризисе 1962 года Москва «в ответ на размещение США ядерного оружия в советском „подбрюшье“ сама „перебросила ракеты под бок к американцам“. Он не исключил „подобный ответ России“ на нынешнюю угрозу США „разместить ракеты на территории европейских союзников“, передает РИА „Новости“.
Евродепутат считает, что решение Дональда Трампа по ДРСМД, как и многие другие решения главы американского государства, „вряд ли вызовет большие симпатии в мире“.
Трамп хочет „вдоволь накормить новыми заказами оборонную промышленность США“, а также „показать способность превзойти Россию в военной сфере“, считает Когличек. С этим депутат связывает „намеки о размещении военных баз вокруг территории России, о создании сети космических ракет“ — „обновленное подобие рейгановских „звездных войн“.
Когличек выразил надежду, что лидеры государств смогут „остановиться у опасной черты“, как это сделали Хрущев и Кеннеди.
Напомним, Вашингтон сообщил, что приостанавливает выполнение ракетного договора.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Чем президент Зеленский хорош и чем плох для интересов России Толкнувший Скабееву украинский депутат всерьез воспринял слова Кадырова об оплеухе США не в силах помешать Венесуэле продать свое золото
Комментарии
В мире , США , Джон Кеннеди , Дональд Трамп , Европарламент , РИА Новости , Москва , Чехия
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение