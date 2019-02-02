Вашингтону напомнили о Хрущеве и Карибском кризисе

Джону Кеннеди. Комментируя ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, депутат Европарламента от Чехии Яромир Когличек напомнил об ответе советского лидера Никиты Хрущева президенту США

Когличек указал, что при Карибском кризисе 1962 года Москва «в ответ на размещение США ядерного оружия в советском „подбрюшье“ сама „перебросила ракеты под бок к американцам“. Он не исключил „подобный ответ России“ на нынешнюю угрозу США „разместить ракеты на территории европейских союзников“, передает РИА „Новости“

Евродепутат считает, что решение Дональда Трампа по ДРСМД, как и многие другие решения главы американского государства, „вряд ли вызовет большие симпатии в мире“.

Трамп хочет „вдоволь накормить новыми заказами оборонную промышленность США“, а также „показать способность превзойти Россию в военной сфере“, считает Когличек. С этим депутат связывает „намеки о размещении военных баз вокруг территории России, о создании сети космических ракет“ — „обновленное подобие рейгановских „звездных войн“.

Когличек выразил надежду, что лидеры государств смогут „остановиться у опасной черты“, как это сделали Хрущев и Кеннеди.

Напомним, Вашингтон сообщил, что приостанавливает выполнение ракетного договора.