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Глава Боливии приехал в Венесуэлу поддержать Мадуро 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Боливии Эво Моралес в пятницу прибыл в Венесуэлу, чтобы поддержать венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
"Мы встречаемся с братом-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и выражаем всю нашу поддержку перед лицом переворота и вмешательства империи, которая хочет присвоить венесуэльское национальное достояние, нарушая международное право. Боливия поддерживает диалог, чтобы избежать столкновений", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.
Там же боливийский лидер опубликовал фотографию со встречи с Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
Моралес ранее осудил "воинственные приготовления" США в отношении народов Латинской Америки с целью украсть их природные ресурсы. Он также заявлял, что Вашингтон незаконно заморозили счета властей Венесуэлы, чтобы иметь возможность для финансирования госпереворота в этой стране, а также для того, чтобы получить доступ к ее природным ресурсам.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Боливия , Венесуэла
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