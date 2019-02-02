Власти Гондураса высылают посла Венесуэлы

Посол Венесуэлы Гондурасе Филинто Дуран объявил в пятницу о том, что власти Гондураса потребовали у него покинуть страну в течение пяти дней, после признания правительством дипломатического представителя Хуана Гуаидо, сообщает местное издание Heraldo.

Ранее сообщалось, что правительство Гондураса 31 января признало дипломатического представителя, назначенного самопровозглашенным временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуаидо.

"Сообщаю о том, что вчера вечером меня вызвали в МИД Гондураса, где мне зачитали заявление о том, что (власти) больше не признают меня послом, и предупредили меня, что необходимо покинуть страну вместе с семьей в течение пяти дней", — цитирует газета сообщение Дурана.

Согласно сообщению, Дуран проинформировал об этом МИД Венесуэлы, который попросил его вернуться в страну в названный срок и отметил, что "Гондурас, к сожалению, не уважает ни один международный закон, ни установленные протоколы.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро . Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.