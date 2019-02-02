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Американский сенатор Элизабет Уоррен извинилась перед племенем чероки 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Reuters
Сенатор и претендент на выдвижение в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен, ранее заявлявшая о своем индейском происхождении, принесла племени коренных американцев чероки извинения за попытки с помощью теста ДНК доказать свое родство с ними, сообщает телеканал Fox News.
"Сенатор Уоррен связалась с нами и принесла племени свои извинения племени. Мы приветствуем подобный диалог и понимание того, что принадлежность к племени чероки основывается на вековых традициях и культуре, а не на тестах ДНК", — приводит телеканал заявление представителя племени Джули Хаббард.
Президент США Дональд Трамп много лет издевался над Уоррен, называя ее именем индейской принцессы Покахонтас за якобы придуманную историю об ее происхождении от коренных американцев. Однако сенатор решила доказать свое происхождение и опубликовала результаты анализа ДНК, согласно которым у нее был чисто индейский предок в шестом-десятом поколении. Наличие предка-индейца в десятом поколении означает, что у Уоррен 1/1024 индейской крови.
Госсекретарь племени Чак Хоскин раскритиковал Уоррен за сдачу теста, заявил, что она "подрывает интересы племен своими продолжающимися притязаниями", и назвал использование теста ДНК для доказательства принадлежности к племени "недопустимым".
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В мире , США , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Fox News
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