США готовят колонизацию Венесуэлы, заявил постпред в ООН

США готовят колонизацию Венесуэлы путем военного переворота, считает постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада.

"Реколонизация, (готовящаяся президентом США Дональдом) Трампом, является правильной характеристикой того, что постепенно становится планом военного вторжения США против Венесуэлы. Это событие, которое никогда не видели в нашей истории", — написал он в статье на сайте правительства.

Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Николаса Мадуро как законного президента Венесуэлы. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США.

По словам Монкада, пришло время предупредить о следующем шаге со стороны администрации Трампа — о военном вторжении. "Трамп хочет с помощью военных вторгнуться на нашу священную национальную территорию. Мы должны не допустить, чтобы Венесуэла стала поводом для Трампа развязать войну, которой он ищет, чтобы спасти свою шкуру как президента", — отметил постпред.

Решение нынешней ситуации, через которую проходит Венесуэла, требует, прежде всего, уважения основополагающих принципов, которые четко закреплены в Уставе ООН, полагает он. Речь идет об уважении суверенитета и самоопределения народов, невмешательстве во внутренние дела государств, уважении демократических институтов и воздержании от применения или угрозы применения силы.