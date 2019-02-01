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В ДНР заявили о задержании диверсантов, причастных к серии терактов 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о задержании троих украинских диверсантов, подозреваемых в серии терактов на территории ДНР, за которые им грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
"Сотрудники правоохранительных органов ДНР задержали троих мужчин, причастных к серии террористических актов и диверсий. Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев были завербованы сотрудниками СБУ и выполняли на территории ДНР преступные приказы своих кураторов", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.
В ведомстве отметили, что установлена причастность задержанных к серии диверсий и терактов в ДНР. По информации правоохранителей, во время обыска у одного из задержанных изъято более 40 килограммов взрывчатых веществ, устройства для передачи и приема радиосигнала, элементы питания, "а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления".
"Для сравнения, граната Ф-1 содержит около 50 граммов взрывчатого вещества, а для того чтобы уничтожить легковой автомобиль, достаточно 200-300 граммов взрывчатки. Изъятый у преступников арсенал мог стать причиной масштабной трагедии. Среди целей злоумышленников были коммуникации, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения", — отметили в МВД ДНР.
"Следствие продолжается. В отношении фигурантов возбуждено несколько уголовных дел по фактам совершения преступлений, за которые законодательством ДНР предусмотрена высшая мера наказания", — подчеркнули в МВД.
Высшей мерой наказания в ДНР является пожизненное лишение свободы или смертная казнь.
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В мире , Юрий Иванов , СБУ , МВД
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