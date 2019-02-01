Дочь актрисы Усок передали сестре предполагаемого отца девочки

Нью-Йорке. Дочь известной российской актрисы Ирины Усок , задержанной две недели назад за препятствование опеки биологическому отцу девочки, была передана его сестре, сообщает генконсульство РФ

"По имеющейся информации, дочь Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США", — говорится в сообщении генконсульства РФ в Нью-Йорке в Facebook.

При этом, "по последним данным, ребенок может находиться в местных органах опеки".

Российские дипломаты сообщают, что "отцом девочки, по мнению стороны обвинения, может являться американский гражданин".

"Она (дочь) имеет также и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в генконсульстве России в Нью-Йорке. Следует особо подчеркнуть, что, по словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка", — подчёркивают дипломаты.

"Однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о "похищении" предполагаемой дочери", — добавляют они.

Ирину Усок задержали 18 января в международном аэропорту им. Кеннеди в Нью-Йорке. Ордер на ее арест был оформлен полицейским департаментом города Томс Ривер (штат Нью-Джерси). Интересы россиянки защищает частный адвокат.

"До 31 января россиянка находилась в тюрьме Rikers Island Prison Complex (Нью-Йорк), после чего была переведена в исправительное учреждение Ocean County Jail (штат Нью-Джерси), расположенное в 110 километрах от Нью-Йорка", — сообщает генконсульство.

Власти штата Нью-Джерси предъявили Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца. Ей грозит несколько лет тюремного заключения.