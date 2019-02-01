Дочь известной российской актрисы Ирины Усок, задержанной две недели назад за препятствование опеки биологическому отцу девочки, была передана его сестре, сообщает генконсульство РФ в Нью-Йорке.
"По имеющейся информации, дочь Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США", — говорится в сообщении генконсульства РФ в Нью-Йорке в Facebook.
При этом, "по последним данным, ребенок может находиться в местных органах опеки".
Российские дипломаты сообщают, что "отцом девочки, по мнению стороны обвинения, может являться американский гражданин".
"Она (дочь) имеет также и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в генконсульстве России в Нью-Йорке. Следует особо подчеркнуть, что, по словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка", — подчёркивают дипломаты.
"Однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о "похищении" предполагаемой дочери", — добавляют они.
Ирину Усок задержали 18 января в международном аэропорту им. Кеннеди в Нью-Йорке. Ордер на ее арест был оформлен полицейским департаментом города Томс Ривер (штат Нью-Джерси). Интересы россиянки защищает частный адвокат.
"До 31 января россиянка находилась в тюрьме Rikers Island Prison Complex (Нью-Йорк), после чего была переведена в исправительное учреждение Ocean County Jail (штат Нью-Джерси), расположенное в 110 километрах от Нью-Йорка", — сообщает генконсульство.
Власти штата Нью-Джерси предъявили Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца. Ей грозит несколько лет тюремного заключения.