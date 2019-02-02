Порошенко задекларировал за два месяца больше миллиарда гривен дохода

Президент Украины Петр Порошенко отчитался о доходах в связи с предстоящими президентскими выборами. Их сумма за последние пять недель превысила 1,1 миллиарда гривен. Соответствующие данные опубликованы в Едином государственном реестре деклараций должностных лиц Украины.

Отмечается, что за 2018 год Порошенко подал больше 20 деклараций в связи с существенным изменением материального положения. С начала 2019-го — четыре. В сумме за последнюю неделю 2018 года и первый день нового года президент Украины отчитался о 1,15 миллиарда гривен дохода (больше 40 миллионов долларов). Основная сумма — дивиденды от Rothschild Trust, которая на условиях траста владеет долей в корпорации Roshen.

В начале января сообщалось, что суммарный доход Петра Порошенко вырос в 82 раза за год и составил 1,3 миллиарда гривен ((46,7 миллиона долларов). К концу 2017-го украинский лидер указал в декларации доход в 16,3 миллиона гривен (586,3 тысячи долларов).

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта, второй тур, в случае необходимости, будет проведен 21 апреля. По состоянию на 31 января Центральной избирательной комиссией Украины как кандидаты в президенты были зарегистрированы 26 человек.