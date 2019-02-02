Порошенко опубликовал декларацию о доходах

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 19,675 миллиона гривен (709 тысяч долларов) дивидендов и процентов, свидетельствуют данные Единого реестра деклараций лиц.

Как следует из декларации от 1 февраля 2019 года, Порошенко задекларировал 18 550 829 гривен (668,7 тысячи долларов) дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал" — инвестфонда, который управляет активами Порошенко.

Кроме того, он задекларировал 1 125 126 гривен (40,5 тысяч долларов) доходов в виде процентов, которые он получил от вкладов в "Международном инвестиционном банке" (МИБ).