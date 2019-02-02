Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко опубликовал декларацию о доходах 

РИА Новости + ещё 8 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 19,675 миллиона гривен (709 тысяч долларов) дивидендов и процентов, свидетельствуют данные Единого реестра деклараций лиц.
Как следует из декларации от 1 февраля 2019 года, Порошенко задекларировал 18 550 829 гривен (668,7 тысячи долларов) дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал" — инвестфонда, который управляет активами Порошенко.
Кроме того, он задекларировал 1 125 126 гривен (40,5 тысяч долларов) доходов в виде процентов, которые он получил от вкладов в "Международном инвестиционном банке" (МИБ).
В начале января Порошенко задекларировал 548 678 680 гривен (19,9 миллиона долларов) дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), в управлении которой находится кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая украинскому президенту.
Последние новости
Западные читатели отреагировали на перехват Су-27 истребителя НАТО Роскошный спа-курорт семьи Арашуковых сняли на видео Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
В мире , Украина , Петр Порошенко , Рошен , МИ-банк
Читайте также
Видео
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»
В мире Европа
Шойгу сделал заявление об ответе США
Армия Оружие
Россия разоблачила «тайну» США по ДРСМД
Оружие Армия
Пугачевой указали на место после скандала
Шоу-бизнес
Еще один договор с США оказался под угрозой
Оружие Армия
Над миром нависла угроза из-за решения США
США В мире
Китай вмешался в конфликт США и России
В мире Азия
Киев «передумал» взрывать Крымский мост
В мире Статьи
В Германии отреагировали на решение России по ДРСМД
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение