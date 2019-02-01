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Италия заблокировала признание Гуайдо со стороны ЕС 

News.ru 1 час назад
Фото: Elyxandro CEGARRA/imago stock&people/Global Look Press
Италия стала единственной страной из 28, проголосовавшей против признания временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Таким образом Рим заблокировал соответствующее решение Евросоюза на заседании глав МИД в Бухаресте.
С предложением признать Гуайдо временным президентом до проведения выборов выступила Швеция. Сам оппозиционер сообщил, что Николас Мадуро потерял контроль над страной, за неделю FAES убила 70 человек и 700 человек отправили за решётку. В том числе 80 детей.
Гуайдо отметил, что правительству Италии, судя по всему, не хватает знаний о том, что происходит в Венесуэле. Он пригласил главу итальянского МИД Манило ди Стефано увидеть всё своими глазами.
В свою очередь вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна и так «обожглась» с вмешательством в дела других государств. Он подчеркнул, что Рим не поддерживает Николаса Мадуро, и по этой причине продолжает придерживаться дипломатического пути, который приведёт к новым выборам без ультиматумов и признания не избранных политиков.
Ди Майо отметил, что ЕС должен создать условия для проведения новых выборов в Венесуэле, сообщает ANSA.
Ранее News.ru писал, что 439 депутатов Европейского парламента поддержали резолюцию, признающую Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Против проголосовали 104 члена законодательного органа.
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Комментарии1
В мире , Николас Мадуро , МИД , ЕС , Европарламент , Бухарест , Венесуэла , Италия , Рим , Швеция
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