Италия заблокировала признание Гуайдо со стороны ЕС 

Италия стала единственной страной из 28, проголосовавшей против признания временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Таким образом Рим заблокировал соответствующее решение Евросоюза на заседании глав МИД в Бухаресте.
С предложением признать Гуайдо временным президентом до проведения выборов выступила Швеция. Сам оппозиционер сообщил, что Николас Мадуро потерял контроль над страной, за неделю FAES убила 70 человек и 700 человек отправили за решётку. В том числе 80 детей.
Гуайдо отметил, что правительству Италии, судя по всему, не хватает знаний о том, что происходит в Венесуэле. Он пригласил главу итальянского МИД Манило ди Стефано увидеть всё своими глазами.
В свою очередь вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна и так «обожглась» с вмешательством в дела других государств. Он подчеркнул, что Рим не поддерживает Николаса Мадуро, и по этой причине продолжает придерживаться дипломатического пути, который приведёт к новым выборам без ультиматумов и признания не избранных политиков.
Ди Майо отметил, что ЕС должен создать условия для проведения новых выборов в Венесуэле, сообщает ANSA.
Ранее News.ru писал, что 439 депутатов Европейского парламента поддержали резолюцию, признающую Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Против проголосовали 104 члена законодательного органа.