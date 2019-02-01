В Кремле назвали партнеров России в Венесуэле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что партнерами России в Венесуэле являются президент Николас Мадуро и его правительство.
В "деле газовых миллиардов" появился новый фигурант
Следователи допрашивают нового фигуранта уголовного дела о хищении природного газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей — исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова.
США и ЕС планируют новый "выпад" против РФ
США и страны Евросоюза не исключают возможности принятия дополнительных мер против России из-за случившегося в Керченском проливе.
Россия пообещала быстрый ответ на «евроракеты» США
Россия найдет адекватный и довольно быстрый ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил бывший секретарь Совета безопасности России, академик РАН Андрей Кокошин.
Российскую актрису арестовали в США
В аэропорту Нью-Йорка задержали российскую актрису Ирину Усок. Американская полиция заподозрила россиянку в похищении ребенка.
Новая мегастройка России резко подорожала
В проект развития Северного морского пути вложат 734,9 млрд рублей за пять лет, что на 147,4 млрд рублей больше, чем планировалось изначально.
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Куренной анонсировал проверку версий гибели туристов на перевале Дятлова.
Самую дорогую Lada первым купил чиновник
Первым владельцем нового седана LADA Vesta Sport стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Футболист сборной России перебрался в Европу
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башакшехир».
Кремль разъяснил ситуацию с венесуэльским золотом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Кремль, ни правительство России не имеют никакого отношения к продаже венесуэльского золота.