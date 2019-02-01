Кандидата в президенты Украины облили зеленкой в Бердянске

По данным агентства, толпа не пустила Вилкула на встречу партии "Оппозиционный блок".

Как отмечается, кандидату в президенты не дали войти в здание и облили зеленкой.

При этом Вилкул уехал с места инцидента, так и не попав на встречу.

Ранее сообщалось, что партия "Оппозиционный блок — Партия мира и развития" выдвинула кандидатом в президенты Украины Александра Вилкула.