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Тимошенко и Гриценко сообщили в полицию о преследовании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидаты в президенты Украины — экс-министр обороны Анатолий Гриценко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщили в полицию о преследовании, заявил глава министерства внутренних дел Арсен Аваков.
В ноябре 2018 года в Одессе было совершено нападение на лидера партии "Гражданская позиция "Гриценко во время его рабочей поездки в регион. В драке тогда пострадали три представителя политформирования. Гриценко заявил, что предоставил полиции информацию о возможной причастности президента Петра Порошенко к нападению на его команду в Одессе.
"Такие (мобильные — ред.) группы мы фиксируем, потому что по этому поводу в полицию обратились кандидаты в президенты, в частности, Тимошенко и Гриценко", — сообщил Аваков в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.
Аваков отметил, что полиция возбудила дело по заявлению кандидата в президенты.
"Гриценко уже дал показания полиции, и мы ведем расследование", — отметил Аваков.
Очередные выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации. ЦИК зарегистрировала уже более 20 кандидатов.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко. О намерении баллотироваться заявил и действующий президент Петр Порошенко. Его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Арсен Аваков , Анатолий Гриценко , МВД , Центризбирком России
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