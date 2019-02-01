Меркель решила удалить свою страницу в Facebook

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о решении удалить свою личную страницу в социальной сети Facebook.

"Вы знаете, что я уже больше не председатель ХДС, и поэтому я закрываю мою страницу Facebook", — заявила Меркель в видеообращении.

"Но я хочу вас попросить продолжать следить за моей работой федерального канцлера. Это вы можете сделать на странице федерального правительства в Facebook или подписавшись на меня в Instagram", — добавила она.

На страницу Меркель в Facebook подписаны 2,5 миллиона пользователей.

Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году. В начале декабря председателем ХДС вместо Меркель в ходе съезда партии в Гамбурге была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.