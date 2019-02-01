Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель решила удалить свою страницу в Facebook 

РИА Новости + ещё 6 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о решении удалить свою личную страницу в социальной сети Facebook.
"Вы знаете, что я уже больше не председатель ХДС, и поэтому я закрываю мою страницу Facebook", — заявила Меркель в видеообращении.
"Но я хочу вас попросить продолжать следить за моей работой федерального канцлера. Это вы можете сделать на странице федерального правительства в Facebook или подписавшись на меня в Instagram", — добавила она.
На страницу Меркель в Facebook подписаны 2,5 миллиона пользователей.
Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году. В начале декабря председателем ХДС вместо Меркель в ходе съезда партии в Гамбурге была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Последние новости
Западные читатели отреагировали на перехват Су-27 истребителя НАТО Роскошный спа-курорт семьи Арашуковых сняли на видео Ученые рассказали, как омолодить мозг на десять лет
В мире , Ангела Меркель , Германия
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение