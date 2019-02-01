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Британский актёр Харди умер от рака 

News.ru + ещё 3 23 часа назад
Фото: Rob Pinney/Global Look Press
Британский комедийный актёр, писатель и сценарист Джереми Харди умер от онкологического заболевания. Артист ушёл из жизни в кругу близких людей — жены и дочери.
Информацию подтвердила его помощница Аманда Эмери. По её словам, Харди до последних дней старался сделать окружающий мир более гуманным и всегда «был удивительно забавным».
«Его будет очень не хватать многим людям, тем, кого он вдохновлял и кто смеялся вместе с ним», — заявила женщина.
Сообщение о смерти опубликовано на официальном аккаунте радиостанции BBC Radio 4, где и работал покойный.
«С прискорбием сообщаем, что Джереми Харди, один из самых смешных комиков в истории, умер от рака в возрасте 57 лет», — говорится в сообщении.
Харди принимал участие в популярных программах «Викторина новостей» и «Простите, но я не в курсе».
Актёр известен ролями в фильмах «Чёрная гадюка» — вместе с Роуэном Аткинсоном, «Мона Лиза», «Отель», «Переходный возраст».
Ранее News.ru сообщал о смерти диктора телевидения Евгения Суслова. Журналист умер 1 февраля на 82-м году жизни. Он родился 10 октября 1937 года. «Голосом» ЦТ стал в 1962 году, проработав более 30 лет.
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В мире , Европа , Роуэн Аткинсон , Евгений Суслов , Джереми Харди
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