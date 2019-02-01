Британский актёр Харди умер от рака

Британский комедийный актёр, писатель и сценарист Джереми Харди умер от онкологического заболевания. Артист ушёл из жизни в кругу близких людей — жены и дочери.

Информацию подтвердила его помощница Аманда Эмери. По её словам, Харди до последних дней старался сделать окружающий мир более гуманным и всегда «был удивительно забавным».

«Его будет очень не хватать многим людям, тем, кого он вдохновлял и кто смеялся вместе с ним», — заявила женщина.

Сообщение о смерти опубликовано на официальном аккаунте радиостанции BBC Radio 4, где и работал покойный.

«С прискорбием сообщаем, что Джереми Харди, один из самых смешных комиков в истории, умер от рака в возрасте 57 лет», — говорится в сообщении.

Харди принимал участие в популярных программах «Викторина новостей» и «Простите, но я не в курсе».

Актёр известен ролями в фильмах «Чёрная гадюка» — вместе с Роуэном Аткинсоном , «Мона Лиза», «Отель», «Переходный возраст».