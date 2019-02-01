Турецкий политик: ООН считает основным подозреваемым в деле Хашкаджи саудовского принца

"Основным подозреваемым в убийстве [Хашкаджи] делегация ООН видит наследного принца", — цитирует политика телеканал CNN Turk.

Это заявление он сделал по итогам встречи со специальной докладчицей ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая с начала недели находится в Турции для изучения улик по делу журналиста.

Как сообщает агентство IHA, Актай отметил, что комиссия ООН под руководством Калламар "прибыла по собственной инициативе, а не ООН" и "речи о вмешательстве [Всемирной организации] в расследование не идет, а подключение ООН к следствию возможно при соответствующем решении Турции".

"У нас нет надежд на вклад Саудовской Аравии в расследование, учитывая позицию, которая эта страна демонстрировала до сих пор. Эр-Рияд не помогает правосудию и пока занимается только покрывательством некоторых лиц", — добавил Актай.

Он также отметил, что докладчицу ООН не пустили в саудовское генконсульство в Стамбуле.