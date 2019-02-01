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Турецкий политик: ООН считает основным подозреваемым в деле Хашкаджи саудовского принца 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Делегация ООН, находящаяся в Турции, склонна считать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в пятницу заявил Ясин Актай — советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Партии справедливости и развития, председателем которой является глава государства.
"Основным подозреваемым в убийстве [Хашкаджи] делегация ООН видит наследного принца", — цитирует политика телеканал CNN Turk.
Это заявление он сделал по итогам встречи со специальной докладчицей ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая с начала недели находится в Турции для изучения улик по делу журналиста.
Как сообщает агентство IHA, Актай отметил, что комиссия ООН под руководством Калламар "прибыла по собственной инициативе, а не ООН" и "речи о вмешательстве [Всемирной организации] в расследование не идет, а подключение ООН к следствию возможно при соответствующем решении Турции".
"У нас нет надежд на вклад Саудовской Аравии в расследование, учитывая позицию, которая эта страна демонстрировала до сих пор. Эр-Рияд не помогает правосудию и пока занимается только покрывательством некоторых лиц", — добавил Актай.
Он также отметил, что докладчицу ООН не пустили в саудовское генконсульство в Стамбуле.
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Комментарии1
В мире , Реджеп Эрдоган , Партия справедливости и развития , ООН , CNN , Саудовская Аравия , Турция
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