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ЦИК Украины зарегистрировал рекордное число кандидатов в президенты 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в пятницу зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины, обновив рекорд страны, число кандидатов на пост главы государства достигло 28, сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу на своем сайте.
Предыдущий рекорд по числу кандидатов на пост президента Украины был установлен в 2004 году, тогда ЦИК зарегистрировал 26 кандидатов (двое из них потом выбыли из президентской гонки).
По данным ЦИК, 28 января в комиссию подал документы для регистрации кандидатом в президенты как самовыдвиженец глава "Патриотической партии Украины" Николай Габер. Кроме того, в ЦИК 29 января поступили документы для регистрации кандидатом Юрия Деревянко.
"Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах президента Украины" и зарегистрировала двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта", — говорится в сообщении ЦИК.
Таким образом, на 1 февраля комиссия "зарегистрировала 28 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта".
Очередные выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко. О намерении баллотироваться заявил и действующий президент Петр Порошенко. Его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.
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В мире , Украина , Юрий Деревянко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Центризбирком России
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