ЦИК Украины зарегистрировал рекордное число кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК Украины в пятницу зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины, обновив рекорд страны, число кандидатов на пост главы государства достигло 28, сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу на своем сайте.

Предыдущий рекорд по числу кандидатов на пост президента Украины был установлен в 2004 году, тогда ЦИК зарегистрировал 26 кандидатов (двое из них потом выбыли из президентской гонки).

По данным ЦИК, 28 января в комиссию подал документы для регистрации кандидатом в президенты как самовыдвиженец глава "Патриотической партии Украины" Николай Габер. Кроме того, в ЦИК 29 января поступили документы для регистрации кандидатом Юрия Деревянко

"Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах президента Украины" и зарегистрировала двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта", — говорится в сообщении ЦИК.

Таким образом, на 1 февраля комиссия "зарегистрировала 28 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта".

Очередные выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации.