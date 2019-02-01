Лукашенко нашел причину разводов

Президент Украины Александр Лукашенко призвал расширить трудовую подготовку в школах, чтобы подготовить молодых людей к жизненным трудностям.

По его словам, современные семьи рушатся из-за того, что «ребята» «ничего делать не умеют».

«Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими», — приводит слова Лукашенко БелТа.

Лукашенко отметил, что этому раньше учили в школах, а сейчас «мы на это "забили"».

Ранее Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах, где после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, а после второго освоить военную специальность.