Эксперт оценил готовность Гуайдо принести пользу России

Это заявление вряд ли на что-то повлияет в России, считает глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Однако он склонен предполагать, что кулуарно лидеры венесуэльской оппозиции наверняка пытаются выходить на представителей российских экономических интересов, чтобы наладить с ними какую-то коммуникацию.

«У Гуайдо нет задачи самоутвердиться за счет разрыва связей с Россией и Китаем», — считает политолог.

Лукьянов назвал заявление Гуайдо грамотным шагом: «В той ситуации, в которой он находится — это правильно». Он или его покровители прекрасно понимают, что существенная опора Мадуро и правительства чавистов — это Россия и Китай. В первую очередь Китай, по причине масштабов вложений в венесуэльскую экономику. Россия не только из-за вложений, но и по политическим вопросам.

«Если сравнить Гуайдо с постмайданным правительством, которое первым делом начало крушить отношения с Россией, то он действует умнее», — считает политолог.

Он старается заверить крупных вкладчиков, что их вложениям ничего не грозит, и, в отличие от Украины, которая отказалась признавать долг Януковича, Гуайдо обещает уважать долги, подчеркнул собеседник.

Лукьянов предположил, что на Китай это заявление может подействовать умиротворяюще. Для Китая политическая повестка вторична, а экономическая первоочередная. Если они реально получат гарантии, что их экономические позиции не тронут (а они значительно объемнее, чем у России), то Китай не будет делать никаких резких движений или жестко противодействовать изменениям.

Что касается России, эти призывы не возымеют действия, утверждает Федор Лукьянов. «В России Гуайдо не верят и полагают, что это тактическое заявление, которое забудется, как только произойдет смена власти. Кроме того, у России есть некая политическая линия, которая заключается в том, что нельзя кидать лояльных партнеров. Китай на эту тему не беспокоится, там прагматический, меркантилисткий подход. У России прагматические принципы тоже есть, но, как показала Сирия, есть еще и политическая идейная составляющая», — объяснил собеседник.

В случае смены режима, новое правительство неизбежно столкнется с теми же проблемами, с которыми боролось нынешнее, уверен Лукьянов. По мнению эксперта, финансовая стабилизация может быть достигнута довольно быстро, а вот дальнейшее развитие экономики, которая не развивалась ни при Мадуро, ни при Чавесе, ни до них вызовет большие проблемы. Им надо будет прагматически решать вопросы с экономическими партнерами и кредиторами — «деньги вложены немалые, содержать Венесуэлу никто не собирается при любой власти», резюмировал эксперт.

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что его приход к власти будет полезным для России и Китая. При этом ранее назначенный венесуэльской оппозицией спецпредставителем при Организации американских государств Густаво Тарре Брисеньо сообщал о намерении пересмотреть оружейные контракты с Россией из-за якобы низкого качества и завышенной цены вооружений.