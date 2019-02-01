Гуаидо рассказал о 70 молодых людях, убитых в Венесуэле за неделю

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, заявил, что спецслужбы за неделю протестов убили 70 молодых людей и обвинил главу венесуэльского государства Николаса Мадуро в потере контроля над страной.

"Мадуро потерял контроль над страной, а население страдает", — сказал он в интервью службе новостей государственного телеканала Rai2.

По его словам, "90% населения Венесуэлы хотят перемен и делают ставку на демократию", когда как "небольшая группа" людей убивает свой народ.

"За неделю силы специального назначения убили 70 молодых людей, 700 человек находятся в тюрьме, из них 80 несовершеннолетних, даже детей", — заявил Гуаидо.

В четверг замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано, заявил, что Италия не признаёт Гуаидо, так как "абсолютно против того факта, что страна или группа третьих стран могут определять внутреннюю политику другой страны". В ответ на эти слова Гуаидо заявил, что Ди Стефано "показал слабые знания" о происходящем в Венесуэле.

Он также призвал Италию сделать "правильный выбор", признав его в качестве главы государства, потому что "подсчет дней ведется потерянными жизнями".

Вместе с тем глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези в среду заявил, что страна полностью разделяет позицию Европейского союза по вопросу венесуэльского кризиса и призвал к проведению "свободных и прозрачных" президентских выборов.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию, в которой признал Гуаидо "легитимным временным президентом", и призвал дипслужбу ЕС и страны-участницы принять аналогичное решение.

Ранее Нидерланды, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. ЕС также призвал объявить в ближайшие несколько дней о проведении выборов.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента.