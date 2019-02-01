Россия и Китай раскусили уловку Гуайдо по «выгодам» венесуэльского переворота

"Слова главы венесуэльской оппозиции Хуана Гайдо о выгодах смены режима в стране для Москвы и Пекина связаны с желанием заручиться поддержкой России и Китая для переворота. Ничего общего с действительностью такие заявления не имеют. До реального прихода к власти Гуайдо будет обещать что угодно всем союзникам нынешнего реального главы Венесуэлы — вплоть до политических посулов.

Однако если нынешнему оппозиционному лидеру при поддержке США и Европы удастся свергнуть правительство Николаса Мадуро, то он сделает все для резкого сокращения сотрудничества как с РФ, так и с КНР. Ибо причины попытки переворота в Венесуэле тесно связаны этими двумя державами. Все, что сейчас происходит в латиноамериканской стране, контролируется Вашингтоном и имеет четкую антироссийский и антикитайскую направленность, и Москва с Пекином это понимают", — отмечает аналитик.

Провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил: смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам и главным торговым партнерам латиноамериканской страны — Китаю и России. По его словам, президент страны Николас Мадуро "не защищает интересы Венесуэлы" и иностранные инвестиции, и поэтому не выгоден в качестве партнера. Гуайдо также пообещал в случае победы оппозиции придерживаться всех ранее взятых обязательств перед кредиторами и владельцами государственных бумаг.

"Российско-китайская активность растет по всему миру, Латинская Америка — не исключение, и американцам это не нравится. Вашингтон стремится ограничить доступ Пекину к ресурсам Венесуэлы, чтобы снизить темпы экономического роста КНР. Это политика сдерживания, которую США не скрывают. Подобные действия со временем Штаты распространят на другие источники ресурсов, чтобы Китай постоянно испытывал их нехватку.

Антироссийский сценарий в венесуэльских событиях тоже очевиден — в условиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности эта латиноамериканская страна может превратиться во вторую Кубу. И что там регулярно проводят учения стратегические ракетоносцы России американцев пугает, нервирует, раздражает. Цель Вашингтона — поставить в Венесуэле марионеточное правительство, снять со страны все санкции, превратив государство в послужного и безопасного сателлита на ближних подступах к границам Штатов", — подчеркивает эксперт.

Переворот не по плану

С 21 января в Венесуэле проходят массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Самопровозглашенного президента Гуайдо поздравил с "назначением" лидер США Дональд Трамп , резолюцию о признании нового статуса венесуэльского оппозиционера утвердил Европарламент . Однако Италия неожиданно пошла против остального Евросоюза , открыто отказавшись признать столь неоднозначного "и. о. президента".

Однако попытка устроить переворот по сценариям "цветных революций" пока не увенчалась успехом — Мадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае военного вторжения и удерживает ситуацию под контролем. Тем не менее Китай и Россия продолжают поддерживать Мадуро в качестве законного президента Венесуэлы. В Совете безопасности ООН две страны проголосовали против предложенной США повестки, в которой Вашингтон призвал поддержать оппозиционно настроенный парламент Венесуэлы во главе с Гуайдо.

"На сегодняшний день понятно, что первоначальные планы Вашингтона на быструю и малозатратную смену власти в Венесуэле проваливаются. Поддержки в Совбезе у Штатов просто быть не может — Москва и Пекин не дадут узаконить переворот. неделю назад Штаты назначили главным куратором Венесуэлы Эллиота Абрамса — это политический маньяк, напрямую причастный к организации вторжения Штатов в Ирак при Буше-младшем и других жестких внешнеполитических операций Америки еще со времен Рейгана.

Американцам все труднее контролировать Евразию — там усиливают влияние Китай и Россия, Штаты вынуждены сдавать позиции. Есть и Ближний Восток, где авторитет американцев после сирийского прецедента тоже серьезно пошатнулся из-за России. Штаты вынуждены на фоне этих провалов переключить свое внимание хотя бы на защиту своих рубежей — Латинскую Америку, где влияние Москвы и Пекина тоже усиливается. РФ и КНР же прагматично оценивают ситуацию, оттого поддерживают Мадуро в том числе в Совбезе ООН.