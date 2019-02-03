Украинские горняки третьи сутки протестуют в Донецкой области

Горняки шахты "1/3 Новогродовская" госпредприятия "Селидовуголь" на подконтрольной украинским военным территории Донецкой области третьи сутки протестуют из-за долгов по зарплатам, сообщает в воскресенье председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Третьи сутки продолжается протест горняков шахты "1/3 Новогродовская" госпредприятия "Селидовуголь". Первая смена спустилась в забой, но к работе не приступала. Только маленькая группа работников поддерживает жизнедеятельность шахты, выдают на-гора небольшое количество угля для обеспечения работы котельной", — написал Волынец в воскресенье в Facebook.

Ранее он сообщал, что задолженность по зарплате горнякам на четырех шахтах госпредприятия "Селидовуголь", расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, составляет более 7 миллионов долларов.