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Украинские горняки третьи сутки протестуют в Донецкой области 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Горняки шахты "1/3 Новогродовская" госпредприятия "Селидовуголь" на подконтрольной украинским военным территории Донецкой области третьи сутки протестуют из-за долгов по зарплатам, сообщает в воскресенье председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Третьи сутки продолжается протест горняков шахты "1/3 Новогродовская" госпредприятия "Селидовуголь". Первая смена спустилась в забой, но к работе не приступала. Только маленькая группа работников поддерживает жизнедеятельность шахты, выдают на-гора небольшое количество угля для обеспечения работы котельной", — написал Волынец в воскресенье в Facebook.
Ранее он сообщал, что задолженность по зарплате горнякам на четырех шахтах госпредприятия "Селидовуголь", расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, составляет более 7 миллионов долларов.
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