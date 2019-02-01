В резиденции Пашиняна похитили памятные монеты

Памятные монеты похищены в здании на проспекте Баграмяна, 26 в Ереване , где расположена резиденция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе полиции.

"Тридцатого января поступило сообщение, что со стенда неиспользуемого холла на третьем этаже здания по адресу Баграмяна, 26 похищены памятные монеты", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в заявлении отмечалось, что кража была совершена в период с 25 по 30 января. Ведется следствие.

До перехода Армении к парламентской форме правления в начале 2018 года в здании находилась резиденция президента страны.