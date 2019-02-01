Трамп предложил заключить новый ДРСМД 

Глава Белого дома Дональд Трамп предложил заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в который помимо США и России должны войти и другие страны.
«Надеюсь, что нам удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы хотел увидеть это», — сказал Трамп, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу Трамп объявил, что Соединенные Штаты 2 февраля приостановят выполнение ракетного договора и начнут процедуру выхода из соглашения. В НАТО заявили, что полностью поддерживают это решение.